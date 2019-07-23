Vali Ayhan kurum müdürleri ile bir araya geldi
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakanlığına bağlı il müdürlükleri ve birimlerin yetkilileriyle bir araya geldi.
Valilik ek binada gerçekleştirilen toplantıda söz alan kurum müdürleri ve birim sorumluları çalışmaları hakkında Vali Salih Ayhan'a bilgi verdi.
Vali Ayhan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazların kaldırılmasını istedi.
Vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı'ya da dikkat çeken Ayhan, "O kapıdan giren herkesin mutlaka devletinden bir beklentisi var. Belki tüm talepleri karşılamak mümkün olmayabilir ama mutlu ayrılmalarına, devletlerinden bekledikleri umudu taze tutmaya vesile olalım. Dua almayı ihmal etmeyelim." dedi.
Okulların güvenliği konusunda da bakanlığın önemli projeler geliştirdiğini ifade eden Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"İl Göç Müdürlüğüne çok önemli işler düşüyor. Suça karışmış yabancı ülke vatandaşlarına müsamaha gösterilmeyecek ancak bizlere sığınan, ülkemizin gücüne güvenen ve toplumun yapısına adapte olan misafirlerimize devletimizin sıcak yüzünü gösterelim. Sürekli dinamik olun, sorumluluklarınızın ve Bakanlığımızın imkanlarının farkına varın ve topluma bu bilinci verin. Bir şeyler üretin. Disiplinden asla taviz vermeyin. Personele eğitim verin, kendinizi yenileyin. Vatandaş odaklı üreten kurum olmaktan hiç bir zaman taviz vermeyin."
Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan ile askeri yetkililer ve kurum müdürleri katıldı.
-
Erciyes'te “FESTA 2200 Bisiklet Festivali”
-
Sivrihisar'a özgü çorap şişini yaşatmaya çalışıyor
-
Kırşehir'e 40 milyon liralık biyogaz santrali
-
Vali Ayhan kurum müdürleri ile bir araya geldi
-
Yarım asırdır ürettiği kaşıklarla baba mesleğini sürdürüyor
-
“TL faizlerde gerileme olacak”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]