Vali Ayhan muhtarlarla bir araya geldi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, ‘Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlarla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Ek Bina Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ayhan, kentte devam eden faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılının kutlandığını anımsatan Ayhan, "Şimdiye kadar birçok etkinliğe yer verdik. 4 Eylül tarihi Sivas açısından oldukça önemli bir tarih. 30 Ağustos -11 Eylül tarihleri arasında kutlama programımıza birçok bakanımızın yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da teşrif edecek. 100 yıl önceki mücadele ruhunun her adımının en iyi şekilde idrak edilmesi ve özümsenmesi için hepinizi bu etkinliklere davet ediyor, herkesi etkinliklerimiz hakkında bilgilendirmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Köylerde içme suyu, altyapı ve yol sorunlarını minimum düzeye düşürmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Vali Ayhan, "Mevsim şartları el verdiği sürece de kırsalda işlerimiz sürecektir. Bir taraftan kırsal altyapıdaki değişim ve dönüşüm devam ederken diğer yandan üretimdeki artışın, bereketin ve bolluğun mutluluğunu yaşamaktayız." açıklamasında bulundu.

Sivas'ın süt, bal, şeker pancarı, yonca, buğday, kayısı, arpa, tritikale, korunga, aspir, patates ve tohumluk patates, yulaf, manda, bal mumu üretiminde Türkiye'de ilk 10 il içerisinde bulunduğunu belirten Ayhan, Sivas'ın markalarını ortaya çıkartmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kene ile mücadele konusunda yapılan çalışmalara da değinen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Önemli ve hassas bir diğer konu ise kene ile ilgili vakalardır. İlimizde elbette vakalar vardır ancak çevre illerden gelen vakaları bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde Sivas’ta sayının arttığı görülmektedir. Oysa ölüm vakası ilimizde çok çok azdır. Özellikle Sivas merkezde hiç vaka yoktur. Genellikle ilçelerimizden vaka haberi gelmektedir. Kamuoyuna şunu vurgulamak istiyorum, endişe ve tedirginlik yapacak, insanları ürkütecek konuşmalardan ve açıklamalardan uzak duralım. Uzmanlarımızı dinleyip, onların bilgilerine kulak verelim. Valilik olarak bizler kanatlı hayvan sayılarının köylerde yaygınlaşmasını da önemsiyoruz. Bu doğrultuda beç tavuğu ve diğer böcek yiyen kanatlı türlerinin köylere dağıtımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da riskli açık arazilerde giyimlerine dikkat etmelerini istiyoruz."