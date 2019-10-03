Vali Ayhan otel işletmecileriyle buluştu

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki otel işletmecileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta turizm konusunu çok önemsediklerini belirten Ayhan, "Turizmi bu kadar ele almamızın nedeni alt yapımız. Son yıllarda, ilimizde her birinin konsepti farklı olan nitelikli otellerin açılması bizimde turizmde konusundaki heyecanımızı canlı tutuyor." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta ilçeler dahil 60 otel, 2 bin 706 oda ve toplamda 6 bin 93 yatak kapasitesinin olduğunu belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Şehrin tanıtımını iyi bir şekilde yapacağız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. İlimizle ilgili belgesel hazırlıyoruz. Sivas'ı cazip hale getirdiğimizde bu otellerin doluluk oranını arttıracağız ve Sivas turizmde hak ettiği payı alacak. Sizlerin sorunlarını, taleplerini dinleyerek, sektör ile idare arasında dinamik bir yapı kurmaya çalışacağız. Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilimizde çok büyük bir hareketlilik yaşandı. Bu etkinliklerin ekonomik ve sosyal hayata çok büyük etkisi oldu. Şehrimizin yerel ve ulusal organizasyon yapma kabiliyetini de gördük. Daha büyük organizasyonlar yapacağımıza olan inancımız arttı. Uyanık olacağız, gayretli olacağız. Değerlerimizi ön plana çıkartacağız. Kazanan Sivas olacak."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise aile ortamında bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Burada konuşulan her şeyin çözüme kavuşturulması için ilgili yerlere konular aktarılıyor. Herkes üzerine düşeni yapacaktır." açıklamasında bulundu.

Daha sonra söz alan otel işletmecileri yaşadıkları sorunları, önerileri ve düşünceleri dile getirerek, fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, TSO Başkanı Mustafa Eken, SESOB Başkanı Beşir Köksal, ilgililer ve kentte hizmet veren otellerin temsilcileri katıldı.