Vali Ayhan, Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti
SİVAS (AA) – Vali Salih Ayhan, yıkılarak yeniden yapılan Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mustafa Doğan ziyarette, okul müdürü Burhan Kaya'dan bilgi aldı.
Ayhan, daha sonra konferans salonunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ayhan, 60 yıllık okulun yenilenen fiziki imkanlarıyla örnek teşkil ettiğini belirterek, "Sizlerin en önemli görevi evrensel değerleri özümseyerek, yarınlara güvenle bakabilen, geleceğe yön verebilecek güce ve öz güvene sahip, milli ve manevi duygulara hakim bireyler olmaktır." ifadelerini kullandı.
Sivas’ın geçmişte eğitim şehri olduğunu hatırlatan Ayhan, "Geçmişle güçlü bir bağ kuracağız. Darül-ulema olan şehir, bilim, medrese, alimler diyarı idi. Şimdi tekrar hep birlikte eğitimde çok iyi noktalara gelmek için gayret göstereceğiz.” açıklamasında bulundu.
Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Ayhan, eğitimin asıl gayesinin insan yetiştirmek, gönüller fethetmek olduğuna vurgu yaptı.
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