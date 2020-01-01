Vali Günaydın, yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi
KAYSERİ (AA) – Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yılda alınan tedbirleri yerinde denetledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde Vali Günaydın'a, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik eşlik etti.
Günaydın, Ankara kara yolu polis uygulama noktası, Kayseri Şehir Hastanesi, Selimiye Şehit Osman Börklüoğlu Polis Merkezi Amirliği, Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği, Erciyes'te bulunan jandarma tesisleri, esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulundu.
Ankara kara yolu uygulama noktasında yılbaşı için alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyerek, vatandaşın huzur ve güveni için çalışan görevlilerin yeni yılını kutlayan Vali Günaydın, şehirlerarası yolda seyahat eden vatandaşların da yeni yılını kutlayarak, tatlı ikram etti.
Yeni yılın ilk dakikalarında telsiz anonsu ile görevi başındaki emniyet mensuplarına seslenen Günaydın, "Siz değerli çalışma arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. 2020 yılının ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Günaydın ve beraberindekiler, Erciyes'te bulunan esnafları da ziyaret ederek, tatil için Erciyes'i tercih eden vatandaşların yeni yılını kutladı.
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