Vali Mantı öğrencilerle buluştu

AKSARAY (AA) – Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Anadolu Mektebi Aksaray Okuma Grubu öğrencileri ile bir araya geldi.

Selçuklu dönem eserlerinden tarihi Zinciriye Medresesi'nde düzenlenen programa 12 okuldan yaklaşık 65 öğrenci katıldı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Mantı, öğrencilerin belirlediği hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmaları ve çok okuyarak kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Bilginin en büyük otorite olduğunu vurgulayan Mantı, şöyle konuştu:

"Bilen bilmeyenden her zaman üstündür. Bunun yanında öğrendiğimiz doğru şeyleri de etrafımıza yaymamız bizim en büyük görevimiz olmalıdır. Her zaman için özne olun, nesne olmayın, Allah'ın verdiği aklı iyi kullanın. Net, açık, samimi ve dürüst olun. Günümüzde toplumda doğru bilenler suskunluk içinde duruyor. Böyle olmaz doğru bilenler her zaman konuşmalı. Önünüzde uzun bir hayat var. Hiçbir yol dikensiz değildir. Her zaman tecrübelerden yararlanın."

Program sonunda Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Vali Mantı ve Belediye Başkanı Dinçer'e kitap hediye etti.