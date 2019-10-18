Vali Meral'e ziyaretler
KARAMAN (AA) – Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yeni Başkanı Yaşar Çalışkan ve yönetim kurulu Vali Fahri Meral'i ziyaret etti.
Son yapılan ASKF Genel Kurulu'nda Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı seçilen Yaşar Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Meral'e ziyaretlerinde Karaman sporuna ve kulüplere yönelik yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Meral yeni yönetime hayırlı olması temennisinde bulunarak ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
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