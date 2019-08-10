Vali Sezer denetim ve ziyaretlerde bulundu
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim ve ziyaretlerde bulundu.
Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile ilk olarak Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
Daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden Sezer ve beraberindekiler, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın Etiler Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulundu.
Sezer ve beraberindekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine de giderek, çalışanların bayramını kutladı.
Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Sezer ve beraberindekiler, burada polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.
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