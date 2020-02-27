Vali Toprak'tan Konyaspor'a ziyaret
KONYA (AA) – Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İttifak Holding Konyaspor yönetimine ve oyuncularına destek ziyaretinde bulundu.
Toprak, Kayacık Tesisleri'ndeki ziyarette, Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, yönetim kurulu üyeleri ve Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile bir süre sohbet etti.
Daha sonra sahada futbolcularla bir araya gelen Toprak, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"En başından bu yana inancımız, güvencimiz tam. Konya'nın da benimle aynı fikirde olduğunu tahmin edebiliyorum. Bir kısmetsizlik gidiyor, fakat bu bir yerde çözülecek. Teknik kadromuz, camiamıza taze bir kan oldu. İnşallah bu hafta makus talihimizi yeneceğimizi ümit ediyoruz. Konya halkının da desteği ve pozitif enerjisiyle bu hafta galibiyetle tanışıp yolumuza devam edeceğiz. Güvenimiz tam. Konyaspor taraftarına da teşekkür ediyorum. Son ana kadar desteklerini veriyorlar. Vefakar bir seyircimiz var. Bizler de mülki idare, takım yönetimi, futbolcularımız ve hocamız ile halkımıza layık sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum."
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