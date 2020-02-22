Valilik ve üniversite arasında iş birliği protokolü

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valiliği ile Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) arasında engelli öğrenciler ile ilgili "Engelsiz Gülüşler Projesi" ve "Engelsiz Üniversite Buluşmaları Projesi" protokolü imzalandı.

Vali Yunus Sezer, KKÜ Senato Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların artık toplum içerisinde daha çok göründükleri için kendilerinin de sorunlarına vakıf olma imkanlarının oluştuğunu söyledi.

İl olarak bütün problemleri giderecek yetenek ve kabiliyete sahip olduklarını aktaran Sezer, "Yeter ki şu anda olduğu gibi bir araya gelelim. Gönüller bir olduktan sonra bütün engeller aşılıyor. Bu ailelerin sırtından en ufak bir yükü alın dünyada yapabileceğiniz en güzel iyiliği yapmış olursunuz." diye konuştu.

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da Türkiye'deki üniversitelerden yıl boyunca engellilere yönelik olarak başka bir çalışma yapan üniversiteyi bilmediğini öne sürerek, engelli öğrencilere güzel faaliyetlerle ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Sezer ve Aslan, protokolleri imzaladı.

"Engelsiz Gülüşler Projesi" kapsamında Kırıkkale'de bulunan 4 özel eğitim okulunda eğitimlerini sürdüren özel gereksinimli öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmetinin ulaştırılması ve bu öğrencilerin ailelerine ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

Özel gereksinimli öğrencilerin ve ailelerinin, eğitim ve yaşam kalitesinin artırılarak toplum içerisinde konforlu ve katılımcı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Engelsiz Üniversite Buluşmaları Projesi" çerçevesinde ise eğitim ve rehabilitasyonun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okullarında eğitim alan her özel gereksinimli öğrenciye ulaştırılması amaçlanıyor.