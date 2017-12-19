Van Damme Türkiyede

Dünyaca ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ortağı olduğu spor salonunun inşaatında incelemelerde bulundu. Aksiyon filmlerinin en çok aranan isimlerinden Belçikalı ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme, ortağı olduğu spor ve yaşam merkezi zincirinin inşaatında incelemelerde bulunmak için Kocaeli’ye geldi. Dün akşam saatlerinde Kocaeli’ye gelen Jean-Claude Van Damme, İş adamları Taner Barlas, Ronnie Miller ve Burçin Şahin ortaklığında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde açacağı spor ve yaşam merkezi zincirinin inşaatında incelemelerde bulundu.