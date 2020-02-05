Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerin Eskişehir'deki ailesine haber verildi
ESKİŞEHİR (AA) – Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın Eskişehir'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Baba Yasin ile anne Nurhan Karaca'ya ait Yenibağlar Mahallesi Seylap Caddesi'ndeki iş yerine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti.
Yetkililer ve şehit ailesi daha sonra Karaca çiftinin yaşadığı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kubilay Sokak'taki evine geçti.
Haberin duyulmasının ardından Karaca ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve komşularının evlerine Türk bayrakları asıldı.
Bekar olan şehidin, Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.
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