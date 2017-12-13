Van’ın Sıhke Gölü buz tuttu

Van’da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle, Tuşba ilçesine bağlı Alabayır Mahallesi’nde yer alan Sıhke Gölü’nün kıyı kesimlerinde buzlanma meydana geldi.

Sıhke Gölü kısmen donarken, üzerine konan binlerce martı güzel manzaraların oluşmasına neden oldu. Her yıl ocak ve şubat aylarında donan göl, bu yıl aşırı soğuk sebebiyle erken dondu. Aşırı soğuklar nedeniyle gölde 3-4 santimetrelik buz tabakası oluştu.

Sabahın erken saatlerinde Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri donan gölde yiyecek bulamayan martılara ekmek attı. Donan gölde kuşlara ekmek atan Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, Van’da kış şartların çetin geçtiğini ifade etti. Soğuk havadan dolayı donan gölde kuşların yiyecek bulamadığını dile getiren Başkan Yardımcısı Yertürk, “Yıllardır bu yörede doğup, büyüdüğüm için kışların çok zor şartlarda geçtiğini biliyorum. Bu sene kar az yağdı. Her sene kar yağışı çok olurdu. Yağan kar nedeniyle Sıhke Gölümüz buz tutuyor. Sıhke Gölü’nde kuşlarımız sürekli aç kalıyor. Sabah buradan geçerken de kuşlarımıza bir şeyler alalım dedik. Genellikle 10 Aralıktan sonra memleketimizde ciddi şekilde kış başlıyor” dedi.

“Gölün tamamı ocak ayında donuyor”

Her yılın ocak ayında Sıhke Gölü’nün tamamen donduğunu ifade eden Emrah Kaya isimli vatandaş ise “Kentimizde aralık aylarında soğuklar başlar. Sıhke Gölümüz de 15 Aralık’ta donuyor. Bu sene yarısı donmuş. Doğu Bölgesinde, Van’da hava koşulları kışın çok çetin geçiyor. Ocak ayında gelirseniz gölün tamamının donduğunu ve yarısına kadar da karla kaplandığını görürsünüz” diye konuştu.

Yılmaz Sönmez

