Vatan Partisi ABD ve İsrail protesto etti
Ellerinde “Katil ABD ve İsrail” pankartlarıyla toplanan Vatan Partililer 15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında ABD ve İsrail’in Kudüs tutumunu protesto etti. Bağımsızlığın devletlerin güçlü ordularıyla mümkün olduğunu ifade eden Vatan Partisi İl Başkanı Mehmet Alahbel, “ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesini Türk milleti olarak protesto ediyoruz. Kudüs, İslam dünyasının ve Filistin’in başkentidir. ABD; Ortadoğu, Suriye, Afganistan’da yenilmiştir. Türkiye, Rusya, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Asya’nın öncü kuvvetleri ABD’yi Suriye topraklarında yenilgiye uğrattı. ABD emparyalizmi ve başkan Trump, bunun intikamını almak için alelacele bir kararla Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etti. Bu kararı Türk milleti olarak ve Vatan Partisi olarak tanımıyoruz. İsrail, bugüne kadar Filistin halkına zulüm etti ve onları Gazze şeridine sıkıştırdı. Filistin halkının yıllardır süren mücadelesi şimdi bu açıklamayla daha bir üst seviyeye çıkartılmış bulunmaktadır. Bundan sonra ABD ve İsrail’in bütün kuvvetlerine karşı Ordadoğu milletleri birlikte mücadele edeceklerdir. Biz de Türk milleti olarak ABD başkanının açıklamasını hukuk dışı buluyor ve tanımıyoruz” dedi.
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Vatan Partisi ABD ve İsrail protesto etti
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