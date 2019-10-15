Vatan Partisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
NEVŞEHİR (AA) – Vatan Partisi Nevşehir, Niğde ve Kırşehir İl Başkanlıkları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Vatan Partisi Nevşehir İl Başkanı Meliha Atalay, Niğde İl Başkanı Mehmet Emin Akyüz, Kırşehir İl Başkanı Nusret Var ve partililer, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Atalay, kahraman Türk askerlerinin yanında olduklarını vurguladı.
Atalay, Barış Pınarı Harekatı'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra üçüncü harekat olduğunu hatırlatarak, "20 Ekim 1998 yılında Suriye ile imzalanan Adana Güvenlik Mutabakatı'na dayalı olarak Suriye topraklarında gerçekleşmektedir. Bu harekatın amacının yetkililerce ülkemizin güvenliğinin, bütünlüğünün, huzurunun ve Suriye'nin de toprak bütünlüğünün korunması, ayrıca PKK-PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölgeden tamamen temizlenmesi olduğu açıklanmıştır." diye konuştu.
ABD ve İsrail'in, bölgenin dünyadaki stratejik öneminin farkında olduklarına dikkati çeken Atalay, "Emperyalist oyunları kahraman Türk ordusu tarafından üçüncü kez bozguna uğratılacaktır. Emperyalistler istedikleri kukla devleti kuramamış, koridoru açamamış ve ABD, Orta Doğu'da yenilmiştir." diye konuştu.
-
Fibabanka, geleceğin veri bilimcilerini yetiştiriyor
-
Türk doktorlardan Kosovalı meslektaşlarına seminer
-
Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı
-
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
-
Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
-
Vatan Partisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.