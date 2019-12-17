Vestel, sürdürülebilir KSS projesiyle “Dünya Lideri” oldu
İSTANBUL (AA) – Dünya genelinde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle Vestel'e "Dünya Lideri Nişanı" verdi.
Vestel'den yapılan açıklamaya göre, yardıma ve bakıma muhtaç engelli hayvanlara, kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından yürüteç tasarlayan Vestel, temmuz ayında İngiltere'de düzenlenen "International CSR Excellence Awards 2019"da "En İyi Uygulama Ödülü" almıştı.
The Green Organisation, ödül alan tüm şirketler arasında bağımsız jüri tarafından yapılan inceleme sonucunda Vestel'e "Dünya Lideri (CSR World Leader) Nişanı" verdi.
Birleşik Krallık parlamento binasında gerçekleştirilen törende ödülü, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Memed Umut Özkaban, Zorlu Holding’in "Akıllı Hayat 2030" vizyonu çerçevesinde her canlının geleceği için teknoloji geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Vestel Beyaz Eşya olarak öncelikli amacımız, doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek kalkınmayı sürdürülebilir kılmak. Bu amaç ve Vestel teknolojisini birleştirerek daha birçok projeye imza atacağız." ifadelerini kullandı.
-
Vestel, sürdürülebilir KSS projesiyle “Dünya Lideri” oldu
-
Tasavvuf müziğinin emektarı, sema ayininin “sesi” oldu
-
Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı
-
Pamukkale'nin “kardeşi” Altınkale Sivas'a değer katacak
-
Aksaray Üniversitesi çevre duyarlılığıyla örnek oldu
-
Tarımsal istihdam projesi sona erdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.