VETERİNER FAKÜLTESİ, UYGULAMA BİRİMLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
1982 yılında kurulan ve 35 yıllık köklü bir tarihe sahip Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, dünya standartlarında bir fakülte olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip deneyimli öğretim üyesi kadrosu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış hayvan hastanesi, Prof. Dr. Hümeyra Özgen Uygulama Çiftliği, Prof. Dr. O. Cenap Tekinşen Et, Süt Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Ünitesi ve Selçuk Üniversitesi Binicilik Tesisleriyle ön plana çıkıyor.
Fakültenin oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güner, “ Fakültemiz, 22 Haziran 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulma izni çıkmış ve aynı yıl bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent, üç asistan ve 50 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz ilk mezunlarını 1987 yılında vermiş, günümüze kadar 31 dönem mezun vermiştir. Mezun öğrenci sayısı 3229’dur. 2017 yılı itibariyle 1386 öğrenci eğitim görmektedir. Fakültemizde halen 91 profesör, 11 doçent, 5 yardımcı doçent, 28 asistan, 4 uzman ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Fakültemizde Temel Bilimler, Preklinikler, Klinik Bilimler, Zootekni ve Hayvan Besleme ile Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümleri altında 20 Anabilim Dalında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Kuruluşundan bu yana uzun bir süre geçmemesine rağmen güçlü bir akademik kadroya, Avrupa ve dünya standartlarında yapılanma ve fiziki alana sahip olan fakültemizdeki tüm anabilim dallarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir” dedi.
Veteriner Fakültesi’nin Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri arasında ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş sayılı fakültelerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Güner, “Avrupa Birliği’nde tanınan ve başvurulan bir merkez haline getirmeyi kendine amaç kabul eden Fakültemiz, 2002 yılında başvurduğu Uluslararası Avrupa Veteriner Fakülteleri Eğitim Birliği (European Association of Establishment For Veterinary Education, EAEVE) tarafından 2013 yılında akredite edilmiştir. Günümüzde EAEVE tarafından akredite edilen Türkiye’deki 5 Veteriner Fakültesinden birisidir. Ayrıca Ulusal Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından 2015 yılında akreditasyon belgesi verilmiştir. Türkiye’ de bu belgeye sahip 4 fakülte bulunmaktadır” diye konuştu.
Fakültenin, ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip deneyimli öğretim üyesi kadrosuyla teorik eğitimin yanı sıra uygulama alanlardaki başarısıyla ön plana çıktığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Güner, “Veteriner fakültelerinde iyi bir veteriner hekim yetiştirebilmek amacıyla verilen teorik ve pratik eğitimin kalitesi kadar hayvan haklarına, hayvan güvenliğine, hayvan refahına ve insan haklarına saygılı olma şartı aranan başlıca kriterlerdir. Bizde bu düşünceden hareketle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış hayvan hastanemiz, Prof. Dr. Hümeyra Özgen uygulama çiftliğimiz, Prof. Dr. O. Cenap Tekinşen Et, Süt Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Ünitemiz, Selçuk Üniversitesi Binicilik Tesislerimiz ile oldukça zengin uygulama alanlarına sahibiz. Ayrıca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerin yem analizi, hastalık teşhisleri ve aşı ihtiyacını fakültemiz laboratuvarlarıyla karşılamaktayız. Bunun yanı sıra her bir uygulama ve araştırma ünitesi için kendi içinde yönetim kurulu oluşturuldu. Böylelikle her bir birim belli zamanlarda toplanarak mevcut işleyişe daha fazla katılım sağlanıyor ve tüm aksaklıklar ortadan kaldırılabiliyor” şeklinde konuştu.
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