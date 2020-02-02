Volksder üyelerinden depremzedelere yardım
ANKARA (AA) – Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği (Volksder) üyelerince toplanan yardım malzemesi, Elazığa gönderildi.
Volksder Başkan Yardımcısı Fikret Gültekin, bir alışveriş merkezi önündeki uğurlamada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'daki sivil toplum toplum kuruluşlarıyla görüştükten sonra yardım götürmeye karar verdiklerini söyledi.
Depremzedelere yardım götürdükleri için mutlu olduklarını ifade eden Gültekin, "600'ü çocuk olmak üzere 1500 vatandaşımıza yardım götürmeye karar verdik. 5 gün içinde yaklaşık 48 bin liralık gıda, giyim, ısınma, hijyen malzemesi, bebek oyuncakları ve bezleri aldık. Yardımlarımızı 3 kamyon, 5 vosvosa yükledik." dedi.
Kayseri ve Malatya'daki vosvoscu arkadaşlarının da kendilerine katılacağını belirten Gültekin, "Bağışları tamamen depremzedelere vereceğiz. Onların yüreğine dokunacağız. Bu yardımları Kızılay'ın koordinatörlüğünde bizzat biz dağıtacağız. Yardım yapacağımız vatandaşların adreslerini kayıt altına aldık." diye konuştu.
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Volksder üyelerinden depremzedelere yardım
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