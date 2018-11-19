VSY Biotechnology, “TOD 52. Ulusal Kongresi”ne katıldı
İSTANBUL (AA) – Antalya'da düzenlenen "Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 52. Ulusal Kongresi"nde yerini alan VSY Biotechnology, standında yeniliklerini sergiledi.
VSY Biotechnology'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "TOD 52. Ulusal Kongresi"ne katılan şirket, teknolojik yeniliklerini göz hekimlerine sundu.
Stadında, hekimler tarafından ürünlerin klinik sonuçları ve bilimsel yönlerinin açıklandığı stand konuşmaları ziyaretçiler tarafından ilgi görürken, Kongre kapsamında VSY Biotechnology tarafından Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilerek üretilen ve tüm dünyada patent başvuruları yapılan yeni göz içi lensi Acriva Trinova ile ilgili klinik sonuçlar ve bildiriler de paylaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, şunları kaydetti:
"TOD, Türkiye'nin ilk uzmanlık derneklerinden biri ve 90. yaşını kutladığı bu yıl da 52. Ulusal Kongre'de olmaktan ve göz hekimlerimiz ile bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Endüstrinin buluşma noktası olan bu önemli etkinlikte VSY Biotechnology olarak oftalmoloji alanına katkı sağlamaya yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik.
Standımızda değerli hekimlerimiz interaktif bir ortamda bilimsel konuşmalar gerçekleştirdiler. Ayrıca yenilik ve yeni ürünlerimize yönelik bilgi paylaşımında da bulunduk. Başarılı bir organizasyon oldu. Türk Oftalmoloji Derneğini ve tüm paydaşlarını kutlarım."
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