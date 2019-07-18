VSY Biotechnology'nin buluşu Avrupa'da tescillendi
İSTANBUL (AA) – VSY Biotechnology'nin katarakt ameliyatları sırasında göz içi lensin göze kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde enjekte edilerek implantasyonunu sağlayan "Göz İçi Lensin Depolanması ve Enjeksiyonu İçin Yardımcı Sistem" adlı buluşunu içeren "Rotaryjet Preloaded Enjektörü", Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından tescillendi.
VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, patentli "Rotaryjet Preloaded Enjektörü", göz hekimlerinin katarakt ameliyatlarını hızlı ve güvenli bir şekilde yapmasına yönelik özellikler taşıyor. Ayrıca, viscoelastik olmadan yalnızca Balanced Salt Solution (BSS) ile kullanılabilen enjektör, maliyetten de avantaj sağlıyor.
Rotaryjet, özel tasarımlı lens katlama sistemi ile kullanım kolaylığı sunuyor. Enjektöre lens yerleştirme işlemi yapılmadan, hızlı ve kolay bir şekilde katarakt ameliyatları gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede katarakt ameliyatlarında, ameliyat öncesi lensi hazırlama aşamasında meydana gelen insan kaynaklı hata oranının düşürülmesi ve katarakt operasyonunun kolaylaştırılarak operasyon süresinin azaltılması amaçlanıyor. Enjektör sayesinde operasyon ön hazırlık sürecinde oluşabilecek kontaminasyon riski de minimize edilerek hasta güvenliğinin artırılması öngörülüyor.
"Rotaryjet Preloaded Enjektörü", 2017 yılında Lüksemburg'da, 2018 yılında ise Türkiye'de patent almaya hak kazanmıştı.
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