Vücutta yanma, donma ve karıncalanma hissi Nöropatik ağrı habercisi

Konya Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Öner Yalın, Nöropatik ağrının belirtileri arasında ellerde ve ayaklarda yanmalar, uyuşmalar, karıncalanmalar olduğunu belirterek, “Vücudumuzun bir yeri ağrıdığı zaman genellikle bunun fiziksel bir nedenden olduğunu düşünürüz. Ancak bazen vücudumuzda, beyinde elektrik taşıyan sinirlerin kendisi de ağrıya neden olabilmektedir. Buna Nöropatik ağrı adı verilir. Nöropatik ağrı gerçekten hastalar ve bunlara bakanlar için oldukça güç bir durumdur. Ağrı genellikle akut veya kronik olarak tanımlanabilir. Akut ağrılar yaralanma sonucu ya da herhangi bir hastalığın belirtisi olarak anlık hissedilen ağrılardır. Bir kaç saniyeden bir kaç haftaya kadar sürebilir. Ancak hastanın iyileşmesiyle bu ortadan tamamen kaybolabilir. Ancak kronik ağrı diye bilinen ağrıların iyileşmesi uzun süre alır, hatta bazen ömür boyu sürer. Nöropatik ağrıda sinir liflerinin kendileri hasar görmüş durumdadır ve dolayısıyla beyine, omuriliğe ağrıyla ilgili yanlış bilgiler yollarlar. Aslında nöropatik ağrı, duyduğumuz ağrı gerçek ancak nedeni belli değildir. Nöropatik ağrılarda, ağrının yanında ellerde ve ayaklarda yanmalar, uyuşmalar, karıncalanmalar, üşümeler şeklinde hastalar duyumlardan bahsedebilirler” dedi.

Uzm. Dr. Öner Yalın, nöropatik hastalıkların nedenleri hakkında da bilgi vererek, “Kronik ağrılar, şeker hastalıklarında, zona gibi hastalıklarda veya geçirilen bir travma, kaza, cerrahi girişimler veya bir bacağın, kolun kesilmesi neticesinde oluşabilir. Sinirler bilinen hiçbir neden yok iken bu ağrı mesajlarını yollayabilir. Nöropatik ağrının nedenleri arasında diyabet dediğimiz şeker hastalığı, fantom uzuv ağrısı ve bölgesel ağrı sendromu dediğimiz ağrılardan kaynaklanabilir. Mesela kronik bir bel ağrısı da diğer bütün şekillerde olduğu gibi bir nöropatik ağrıya sebebiyet verebilir. Depresyon, uykusuzluk, korku ve ani stresi, sosyal iletişimin kesilmesi ve normal vücut aksının kesilmesi gibi durumlarda nöropatik ağrıların artmasını ve ağrı şiddetinin daha fazla hissedilmesine sebebiyet verebilir. Nöropatik ağrının en dramatik ve esrarengiz örneği fantom uzuv ağrısı dediğimiz ağrıdır. Bu durum kol veya bacak gibi bir uzvun hastalık veya kaza neticesinde kesilmesinde rastlanılır. Beyin aslında kesilmiş olan parçada duran sinirlerden mesajlar alır. Bu sinirler yanlışlıkla uyarırlar ve ağrıya başlarlar ve şiddetli ağrılardır bunlar. Hastanın uzvu yok ama uzuv olduğu bölgede şiddetli ağrılar hissediyor hasta ve gerçekten çok ıstıraplı ağrılar oluyor bunlar. Nöropatik ağrının genellikle bir nedeni yoktur ve standart ağrı tedavisine de de kötü yanıt verir ve zaman içerisinde bu ağrı kesicilerle de düzeleceği yere kötüleşir. Bazı kişiler de ileri sakatlığa yol açabilmektedir. Zonadan, bölgesel ağrı sendromu, yaralanma sonucu kalıcı yanma hisleri, kanser ve kanser kemoterapisi sonrası görülen ağrılar, karpal tünel sendromu gibi bir sinirin tuzaklanması sonucunda görülen nöropati, şeker hastalığı veya alkolizm sonrası ortaya çıkan yaygın nöropatik ağrılar, kalça bacakta görülen ağrılar, omurga veya bel bölgesi ameliyatları, amputasyon sonucunda fantom uzuv ağrısı, fasial sinir sorunları, trigeminal nevralji gibi yüzde, occipital nevralji gibi kafanın arka tarafında multiple skleroz gibi hastalıklar sinirlerin virüs ile enfekte olduğu HIV veya aids hastalığı gibi durumlarda nöropatik ağrılar görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

“Nöropatik ağrı genellikle vurucu batıcı yanıcı veya ısırır gibi tarif edilir”

Yalın, nöropatik ağrıların ciltte keskin yaralara, vücutta yanma, donma hissi ve karıncalanma gibi belirtileri olduğunu belirterek, “Vücutta derin yanma veya donma, sürekli karıncalanma veya zayıflık hissi, sinirin takip ettiği yol boyunca kollarda ellerde bacak veya yanaklarda gezinen tipte elektrik çarpar gibi ağrı şeklinde görülmektedir. Ağrı dokuların iyileşmesini takip eden aylar veya yıllar içerisinde devam edebilir. Bu durumda da ağrı sinyalleri mevcut aralanma veya oluşacak yaralanmalara haber vermezler. Bunun yerine alarm sistemi yanlış çalışır. Örneğin diyabet 1 hastanın nöropatisi varsa ayaklarda, hasta his duygusunu kaybedebilir. Ateşe fazla yaklaşabilir ve sonuçta ayaklarını yakabilir. Nöropatik ağrı genellikle vurucu, batıcı, yanıcı veya ısırır gibi tarif edilir. Yanında ek olarak üşüme, uyuşma, karıncalanma, yanma gibi bulgular olabilir. Nöropatik ağrılar genellikle geceleri kötüdür. Gündüzleri sıkıntı olabilir ama daha çok geceleri şiddeti artar. Ağrı belli bir fiziksel yolu mu izliyor, buna örnek fantov uzuv ağrısı. Ağrı gece çarşaf değmesi gibi, çamaşırın değmesi gibi hafif bir dokunmayla mı başlıyor? Bu sorular genellikle mevcut ağrı tipini belirlemeye yarar. Ekibimiz bir kez neyin sebep olduğunu öğrendikten sonra tedaviye başlayabilir. Anti depresan ilaçlar ve değişik anti epileptik ilaçlar işe yarar gibi gözükmektedir. Diyabet gibi durumlarda hastanın iyi tedavi edilmesi ağrının azalmasını sağlayacaktır. Tedavi genellikle uzun süren ve narkotik tipte ağrı kesiciler tedaviye yanıt vermeyen bir yapıdadır. Anti depresanlar ve anti epileptik ilaçlar iyi cevap verebilir. Genellikle Nörapatik ağrı tam olarak geçmez. Ancak bunu tedavileri kısmı iyileşme sağlanabilir. Doktorunuz da tedaviniz oldukça ilaç çeşidi mevcuttur. Eğer hemen düzelmiyorsa cesaretinizi kesinlikle kaybetmeyin. Bazen istediğiniz sonuçları erişmeden farklı ilaçlar ve ilaç kombinasyonlarını denenebilir. Nereden geldiği belli olmayan ve geçmeyen ağrınız varsa lütfen hemen bir hekime danışın” dedi.