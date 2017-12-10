Washington’a mevsimin ilk karı düştü

ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava, bölgede günlük yaşamı zorlaştırıyor. Başkent Washington’a sabah saatlerinde düşen mevsimin ilk karı şehir merkezinde trafiği olumsuz etkiledi. Günün erken saatlerinde etkisini artıran karın kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Başkent Washington ile Virginia, Maryland, Delevare, New Jersey ve Pensilvanya gibi civar eyaletlere de kar yağdı.

Şehiriçi ve eyaletler arası oto yollarda ulaşımın aksamaması için görevliler gün içerisi ve gece boyunca tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Başkent bölgesinde bulunan Ronald Reagan, Washington Dulles, Baltimore, Philadelphia, New Jersey Newark Uluslararası Havalimanlarında pisti kaplayan karların temizlenmesinden dolayı bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Ulusal Hava Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, başkent ve çevre eyaletlerde kar yağışının akşam saatlerine doğru sona ermesinin beklendiği, soğuk havanın bir hafta daha etkili olacağı belirtildi.

Hasan Çelik