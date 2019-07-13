“Wonderland Eurasia'nın 5 milyon turist getirmesini bekliyoruz”
ANKARA (AA) – Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Genel Sekreteri Ahmet Keykan, Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı olan Wonderland Eurasia'nın Ankara turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Parkın, kente yerli ve yabancı olmak üzere yıllık 5 milyon turisti getirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Keykan, yazılı açıklamasında, ATİD olarak başkentin turizmde önemli bir merkez haline getirmek için çaba gösterdiklerini bildirdi. Ankara turizmine katkı sağlayacak her türlü projeyi desteklemeye hazır olduklarının altını çizen Keykan, kentin turizm potansiyelini harekete geçirecek yatırımların ekonomiye de büyük katma değer sağlayacağını vurguladı.
Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı olan Wonderland Eurasia'nın da bu kapsamda Ankara turizmine büyük katkı sağlayacağına dikkati çeken Keykan, şunları kaydetti:
"Wonderland Eurasia, başkentin turizmde hak ettiği yere gelmesine destek olacak önemli bir yatırım. Dünya standartları üstünde hizmet veren bu tema parkın, aynı zamanda İç Anadolu turizmine de büyük katkı sağlayacak. Bu noktada parkın, kente yerli ve yabancı olmak üzere yıllık 5 milyon turisti getirmesini bekliyoruz."
-
15 Temmuz şehitleri için bisikletle Ankara'ya gidiyorlar
-
Sivas'ta yangın
-
5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi
-
Turkcell Platinum müşterilerine konser bileti indirimli
-
“Wonderland Eurasia'nın 5 milyon turist getirmesini bekliyoruz”
-
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]