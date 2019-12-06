Workup Girişimcilik Programı 5. dönem mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) – Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 5. dönem girişimleri mezun oldu.

İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilen Demo Day etkinliğine; melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri, finans dünyasından temsilciler ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.



Etkinlikte Workup’tan yeni mezun olan 9 girişim (Agrovisio, Cameralyze, FakeFind, Gamer Arena, HoloNext, Qubitro, Teamfluencer, Verilogy, Vidyou), girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini ve yol haritalarını aktardı.

2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı'na bugüne kadar 9 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişim ile bir araya gelindi. 5. dönem ile birlikte toplamda 49 girişim mezun oldu. Program kapsamında şimdiye kadar girişimcilere 735 saat mentorluk verildi, 177 etkinlik düzenlendi.

– "Girişimcilik ekosistemine desteğimizi kapsayıcı bir şekilde sürdürüyoruz"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, hem Türkiye için daha fazla katma değer oluşturmak hem de müşterilere en iyiyi sunmak için tüm paydaşlara yeni pencereler açacak şekilde girişimcileri desteklediklerini söyledi.

Workup'ın bu desteğin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirten Bali, girişimcilere yönelik desteği; mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla iş birliği yapmak suretiyle ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak kapsayıcı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Bali, İş Bankası gibi büyük kurumların girişimcilerin dinamizminden, iş fikirlerinden beslenmesi gerektiğini, girişimcilerin de büyük kuruluşların tecrübelerinden, müşteri ağından faydalanabileceğini vurgulayarak, ana destekçisi oldukları Workup Programı'nı, bu konuda aldıkları önemli bir inisiyatif olarak gördüklerini kaydetti.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimcilik potansiyeli olan gençleri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Girişimcilik Vakfı ile bu yıl bir iş birliği başlattıklarını anımsatan Bali, ülkenin ilk kadın odaklı yatırım platformu olan Arya ile de iş birliğine gittiklerini belirtti.

TÜRKONFED ve İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle sürdürdükleri Dijital Dönüşüm Merkezi projesine de değinen Bali, bu proje ile KOBİ’lerin dijital dönüşümüne aracılık edecek teknoloji odaklı girişimlere köprü olduklarını vurguladı.

– "Katma değerli, teknolojiye ve inovasyona dayalı üretim anlayışı geliştirilmeli"

Adnan Bali, tarım sektörünün girişimcilikte destek verdikleri başka bir alan olduğuna işaret ederek, düzenledikleri Tarım Girişimciliği Yarışması'na 200’ün üzerinde başvuru yapıldığını, yarışmada birinci olan girişimin Workup'ın ocak ayında başlayacak 6. dönemine katılmaya hak kazandığını söyledi.

Bali, 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettikleri Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile şimdiye kadar iki girişime toplamda 1 milyon 350 bin dolar tutarında yatırım yaptıklarını vurgulayarak, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere finansal destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmasında; girişimcilerin Türkiye'nin büyümesi açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Bali, şunları kaydetti:

"Eğer biz son 10 yılda, bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan bile fazla, 7 milyonun üzerinde yeni iş yaratmamıza rağmen işsizliği hala aşağıya çekemiyorsak, daha hızlı büyümek zorunda olduğumuz ortada. Ülkemizde hızlı büyümeyi finanse edecek kaynağı yaratabilmek için katma değerli, teknolojiye ve inovasyona dayalı üretim anlayışını geliştirmeliyiz. Katma değeri yüksek ne kadar çok üretim yapıp bunu dışarıya satacak duruma gelirsek, hem ekonomide dışa bağımlılığımız azalacak hem de üniversite mezunu genç nitelikli işsizlerimiz için iş olanakları yaratmış olacağız. Bu da daha fazla girişimcinin desteklenmesi, teknolojiye dayalı daha fazla inovatif fikrin hayata geçirilmesi ile olur."