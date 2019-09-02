“World Press Photo” sergisi açıldı
ANKARA (AA) – Dünyanın dört bir tarafında çekilen ve World Press Photo (WPP) 2019 yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.
Hollanda Kraliyet ailesi tarafından organize edilen yarışmada 129 ülkeden 4 bin 738 fotoğrafçının gönderdiği 78 bin 801 fotoğraf arasından dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, Söğütözü'ndeki bir alışveriş merkezinde fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Sergide, "Kırkpınar Oil Wrestling Festival" serisi ile ''Spor Hikayeleri'' kategorisinde üçüncülüğe layık görülen Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Elif Öztürk'ün fotoğrafları da bulunuyor.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, serginin açılışında yaptığı konuşmada, son derece etkileyici fotoğraflardan oluşan bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de de büyük ilgi göreceğini düşündüğünü söyledi.
Fotoğraf meraklılarına sergiyi mutlaka görmeleri tavsiyesinde bulunan Kwaasteniet, AA foto muhabiri Elif Öztürk'ü de elde ettiği başarı için tebrik etti.
Öztürk de dünyaca ünlü ve değerli fotoğrafçılar arasında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Sergi, 23 Eylül'e kadar gezilebilecek.
-
AK Parti MYK Toplantısı
-
“World Press Photo” sergisi açıldı
-
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
-
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
-
“VAR kesin yanlışı bulmak zorunda”
-
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.