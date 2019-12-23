Wtech Akademi'de istihdam garantili Veri Tabanı Yönetimi Eğitimleri başladı

İSTANBUL (AA) – DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, banka olarak destekledikleri Veri Tabanı Yönetimi Eğitim Programı'na ilişkin, "Teknoloji üssümüz Intertech'in 'inovation forever' felsefesini birebir yansıtan, uzun yıllardır sahiplendiğimiz, inovasyon kavramını barındıran Veri Tabanı Yönetimi eğitiminin, uzman yönetici yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Teknolojide Kadın Derneği'nin DenizBank, Intertech, Microsoft Türkiye ve HumanGroup iş birliğiyle Deniz Akademi'de hayata geçirdiği Veri Tabanı Yönetimi Eğitim Programı, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, programın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, toplam 20 kişinin katılımıyla düzenlenecek eğitim programı ile veri tabanı yönetimi üzerinde uzmanlaşma sağlanırken, program sonunda SQL sertifikasyon sınavından başarıyla geçen kişilerin ilgili kurumlarda istihdam edileceğini, Nisan 2020'ye kadar sürecek eğitimlerin Deniz Akademi'de yapılacağını bildirdi.

Ateş, kurum olarak yenilikçi ve insan odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini, dönüşüm çağında ayakta kalmak isteyen tüm firmalar için sürekli gelişimin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Yapay Zeka (AI), Artırılmış Gerçeklik (AR), 5G ve Her Şeyin İnterneti (IoT) alanında teknoloji üreten nitelikli insan kaynağının şirketler ve ülkeler için önemini vurguladı.

Başlayan Veri Tabanı Yönetimi Eğitim Programı'nın Türkiye'de nitelikli insan kaynağı için yeni bir dönemi başlattığını aktaran Ateş, eğitimin katılımcılarına, "Bu eğitim sizler için eşsiz bir fırsat, bunu iyi değerlendirmenizi öneriyorum." dedi.

– "İnsanımızın gelişimi için eğitime yönelik çalışmaları desteklemeyi görev bildik"

Hakan Ateş, DenizBank olarak inovasyon kültürünü faaliyetlerinin odağına alarak pek çok alanda öncü projelere imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"DenizBank olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm faaliyetlerimizin içinde aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci yeşerttik. Teknolojinin itici gücüyle sektöründeki çalışmalarda ön alan, onları belirleyen ve hatta yönlendiren kurum yapımızla önemli projelere imza atarken, aynı zamanda en değerli hazinemiz olan insanımızın gelişimi için de kültür, sanat, spor ve eğitime yönelik çalışmaları desteklemeyi görev bildik. Albert Einstein'ın 'Hayal kurmak bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıdır ancak hayal kurmak tüm evreni kapsar' sözünden hareketle, dijitalin sunduğu yeni dinamikleri keşfetmek, burada yeni ufuklara açılmak üzere büyük heyecan hissediyoruz.

Teknoloji üssümüz Intertech'in 'inovation forever' felsefesini birebir yansıtan, uzun yıllardır sahiplendiğimiz, inovasyon kavramını barındıran Veri Tabanı Yönetimi eğitiminin, uzman yönetici yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. İnisiyatif üstlenerek böylesi değerli programı hayata geçiren Teknolojide Kadın Derneği ve emeği geçen tüm kurum temsilcilerini tebrik ediyor; verimli bir eğitim dönemi diliyorum."

– "Türkiye genelinde büyüyerek ilerleyecek"

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de dernek olarak yeni çağa uygun teknoloji uzmanları yetiştirmek için yola çıktıklarını aktararak, teknolojinin hızının eğitimin dönüşüm hızını geçtiğini söyledi.

Geleceğin meslekleri ve bu mesleklerin uzmanlıklarının artık birçok kurumda ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Öney, pek çok kurumun teknoloji alanında nitelikli insan kaynağı arayışı içinde olduğunu vurguladı.

Öney, eğitim programına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Teknolojide nitelikli insan kaynağı için bu ihtiyacın karşılanmasına destek olabilmek ve aynı zamanda üniversitelerde özellikle fen matematik mühendislik bilim (STEM) eğitimi alan ve bu eğitim ile mezun olmuş iş arayan gençlerimizi uzmanlaştırmak ve teknoloji alanında ihtiyaç duyulan bölümlere yerleştirmek için Wtech Akademi olarak staj ve iş garantisini de dahil ettiğimiz ilk eğitim programımız Microsoft SQL Veri Tabanı Eğitimi'ni 4 ay sürecek bir program ile başlatıyoruz. Sadece teknoloji eğitimleri değil, kişisel ve sosyal becerilerin de eklendiği eğitimlerimiz uzman eğitmenlerimiz ve güncel bilgiler içeren bir program ile Wtech Akademisi öğrencilerine verilecek. Yönetim kurulu üyelerimiz Microsoft, DenizBank ve üyelerimiz Intertech ve HumanGroup desteği ile hazırladığımız program, ilerleyen zamanlarda tüm Türkiye genelinde büyüyerek ilerleyecek. Programa destek olan tüm üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, teknolojide kadın oranını 24 binlerden 200 binlere ve teknoloji çalışanlarının sayısını 234 binlerden 1 milyona yükseltecek çalışmalara imza atmak."

– "Yeteneği kadın ve erkek olarak ayırmak lüksümüz yok"

Zehra Öney, geçen 10 yıla bakıldığında, yapay zeka ve büyük veri teknolojileri ile birlikte veriyi analiz edebilen makinelerin yine insan eli ve beyniyle geliştirildiğini, insana alternatif insan gibi düşünen ve davranan botlar ve robotların hayatımıza girdiğini anlattı.

Öney, "Yani HumanV2'lar ile birlikte yaşamaya başladık. Robotların cinsiyet odaklı değil, yetenek odaklı olarak yaratıldığını düşünürsek insanlığın bu çağında artık yeteneği kadın ve erkek olarak ayırmak lüksümüz yok. Hedefimiz, insan ve teknolojinin aynı hızda gelişmesini sağlamak." diye konuştu.

– "DenizBank, bankacılık konusunda birçok inovasyon ödülünün sahibi"

Teknolojide Kadın Derneği Danışma Kurulu Üyesi Süreyya Ciliv ise Hakan Ateş'in teknoloji, girişimcilik ve inovasyon alanında önemli bir oyun kurucu olduğunu belirterek, Ateş'i tebrik etti.

DenizBank'ın Türkiye'nin en büyük 5'inci bankası konumuna yükseldiğini bildiren Ciliv, "Ben DenizBank'ın bu büyümesine kendisinin ilime, bilime, teknolojiye olan inancının da, girişimciliğinin yanında çok büyük bir değer kattığını düşünüyorum. DenizBank, bankacılık konusunda birçok inovasyon ödülünün de sahibi. Bunlar da gerçekten hak edilerek alınmış çok değerli ödüller." şeklinde konuştu.

– "İnsanlık 10 yıl öncesine göre 25 kat daha çok veri üretiyor"

Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, yeni girişimleri ile ilgili şunları kaydetti:

"OECD, kadının ekonomiye katılımını yüzde 30'lardan OECD ortalaması olan yüzde 63'e yükseltebildiğimizde Türkiye'nin, 2025 yılında GSYH'de 200-250 milyar dolar ek artış sağlayabileceğini öngörmüştür. Biz de teknolojinin kadın liderleri ve Digigirlz gibi programlarımızla kadınların teknik konulara ilgisini artırmayı ve başarılarını ön plana çıkartmayı hedeflemekteyiz. Günümüzde verinin şirketlerin ve toplumların geleceğinde ne denli önemli bir yer tuttuğu konusunda herkes hemfikir. Bugün, insanlık 10 yıl öncesine göre 25 kat daha çok veri üretiyor. Paylaşımın kolaylığı veriye değer katarken, yanlış ellerin eline geçmesi ise bütün paydaşlar için büyük tehdit oluşturuyor. Bu şartlar veri tabanlarının önemini artırıyor. Bu projede Intertech ve iş ortağımız Bilge Adam ile yaklaşık 4 aylık bir eğitimle 20 gencimize Microsoft SQL Server üzerinde veri tabanı yönetimini, verinin güvenliğini sağlamayı, veri tabanı performansını sürekli iyileştirmeyi, ve bu işlemlerin tamamında kanun ve yönetişim uyumluluğunu sağlamayı öğreteceğiz."