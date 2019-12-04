Yabancı turistler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
NEVŞEHİR (AA) – Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret eden yabancı turistler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Paşabağı mevkisinde doğal kaya oluşumları arasında arkadaşlarıyla gezinti yapan İtalyan turist Claudia Ramos, haber kategorisinde Tibta Pangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama", yaşamda Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Oylamaya sunulan tüm fotoğrafların ilgi çekici olduğunu belirten Ramos, "İncelediğim tüm fotoğraflar anlam yüklü. Mağaralara karşı ayrı bir ilgim var. Kapadokya'ya da yer altı şehirlerini gezmek için geldim. Bu nedenle 'Şahika Ercümen'den dünya rekoru' adlı fotoğrafa özellikle oy verdim." dedi.
Brezilyalı turist Davide Mella da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy kullandı.
Çalıştığı kurumda sinema efektleri üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Mella, "Binanın yıkılma anını gösteren fotoğraf çok enerji doluydu. Daha önce bir binanın yıkılış anını gösteren bu kadar net fotoğrafla karşılaşmamıştım. Bu nedenle favori fotoğrafım olarak onu belirledim." diye konuştu.
Davide Mella'nın babası Silvano Mella da haberde Sergen Sezgin’in "Tasavvuf rüzgarı", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" karelerine oy verdi.
-
Yabancı turistler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
-
“Anneme Artık Dur Lazım” tiyatro oyunu İKÜ'de
-
Türkiye'de üretilen Toyota Corolla, Avrupa'da “yılın otomobili” adayı
-
Türk Telekom'dan gençlere avantajlı Selfycard
-
Eskişehir'de şebeke suyuna zam kararına tepki
-
Kazakistan heyetinden Rektör Prof. Dr. Kar'a ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.