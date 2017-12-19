Yağız 41 günde 5 kilo verdi
15 bin liralık ilacın SGK kapsamına alınmasıyla ilacına kavuşan Yağız, 41 günde 5 kilo verdi. İlacı kullandıktan sonra Yağız’ın iştah kaybına uğradığını belirten aile, bir an önce çocuklarının kilolarından kurtulup normal çocuklar gibi gezip oynamasını bekliyor.
“YAĞIZ BİZİ ŞAŞIRTTI”
Yağız’ın kısa sürede 5 kilo vermesinin kendilerini şaşırttığını belirten Sedat Bekte, “Yağız 37 kilodan 32 kiloya düştü. Büyük bir başarı. 41 günde 5 kilo vermesi bizim için beklenmedik bir şey oldu. Yavaş yavaş kilolarını vermeye başlıyor. Yağız, Allah’ın izniyle yaz gelmeden yürümeye başlayacak. Arkadaşları gibi parkta oynamaya devam edecek. Kısa sürede bu kadar kilo vermesini beklemiyorduk. Yağız bizi şaşırttı. 41 günde 5 kilo vermesi büyük bir başarı” dedi.
İLAÇ SGK KAPSAMINA ALINDI
Sedat ve Sevda Bekte çifti, ikinci çocukları Yağız’ı 5 aylıkken kilo problemi nedeniyle doktora götürdü. Yapılan araştırmalar sonucu çocuğa “leptin hormonu eksikliği” teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye bebeğin tedavisi için yurt dışında bulunan ve SGK kapsamı dışında olan 4 bin 441 dolar değerindeki ilacın kullanması gerektiğini söyledi. İlacın hastalık tanısının dışında kaldığını söyleyen aile, ilacı alacak güçlerinin olmadığını belirtti. Bebeklerinin hastalık tanısına göre ilacın SGK kapsamına alınmasını isteyen aile, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanı ve yerel yönetimlerin konuyu araştırması sonucu ilaç SGK kapsamına alınarak Yağız bebek ücretsiz olarak ilacına kavuştu. İlacı alır almaz kullanmaya başlayan Yağız bebek, 41 günde 5 kilo verdi.
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