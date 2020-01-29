Yakup dede, mavi kapak toplama tutkusundan vazgeçmiyor
KONYA (AA) – Konya'da 72 yaşındaki Yakup Dönmez, engellilere tekerlekli sandalye temini için başlatılan mavi kapak toplama kampanyasına yaklaşık 3 yıldır destekte bulunuyor.
Dönmez, emekli olduktan sonra vaktinin büyük kısmını ilkokul öğrencisi torunuyla mavi kapak toplamaya ayırdı. Sokaklarda mavi kapak arayan Dönmez ve torunu, tekerlekli sandalyeyle engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Yakup Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapak toplamaya torununun teşvikiyle başladığını söyledi.
Bu işin kendisinde adeta bağımlılık olduğunu anlatan Dönmez, sağlığı imkan verdikçe kapak toplamaya devam edeceği belirtti.
Engellilere katkı sağlamak istediklerini anlatan Dönmez, şöyle devam etti:
"Torunumun, mavi kapak ve pil toplamaya başladığını öğrendim. Ona yardım etmek için kapak toplamaya karar verdim, 2-3 senedir de bu işi yapıyorum. Yerde para bulsam almam ama kapak buldum mu alırım. İster temiz olsun ister pis olsun, silerim, cebime koyarım. Topladığım kapaklar tekerlekli sandalye için kullanılırsa ne mutlu bana."
Tanımadığı kişilerden de atacakları mavi kapakları istediğini ifade eden Dönmez, herkesi bu konuda duyarlılığa davet ettiğini belirtti.
Dönmez, arkadaşları ve tanıdıklarının da hem çevreyi temiz tutmak hem de engellilere tekerlekli sandalye kazandırabilmek amacıyla kapak topladığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bir hanımın su içtiğini gördüğümde 'İç kızım da kapağını bana ver.' diyorum. Ya da tanıdığım esnaf arkadaşlara mavi kapakları çöpe atmamalarını, biriktirip bana vermelerini söylüyorum. Caminin hocasına, 'Aman kullandığın pilleri atma.' diyorum. Gençlere de toplamalarını tavsiye ediyorum. Çevre temizliği için de bunlar önemli, bu dünya bize emanet, çocuklarımıza ve torunlarımıza temiz bırakmamız lazım."
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Yakup dede, mavi kapak toplama tutkusundan vazgeçmiyor
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