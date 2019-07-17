Yalıhüyük'de “Tarla Günü” düzenlendi

KONYA (AA) – Yalıhüyük'te ilk olarak gerçekleştirilen doğrudan ekim yöntemi, çörek otu yetiştiriciliği ve mantar yetiştiriciliği projelerinin tamamlanmasından dolayı tarla etkinliği düzenlendi.

Program ilk olarak Yalıhüyük Belediye düğün salonunda düzenlenen toplantıda, projelerin tanıtımı, gelecek projelerin planlanması, çiftçilerin sorunları ve üretim verimliliği konuları ele alındı.

Açış konuşmasında Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, ilçede gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Programda Konuşan İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Konya Ovası Projesi (KOP) Tarımsal Eğitim ve Yayın (TEYAP) projelerinin ilçe çiftçisine büyük değer katacağına işaret ederek, ilçede mantar seralarında kültür mantarı yetiştiriciliğinin ilk defa yapıldığını belirtti.

İlçe Tarım Müdürlüğünün, bir çok projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:

"Bunların en bariz örneği de KOP ve TEYAP projeleri kapsamında ilçemize kazandırılan doğrudan ekim yöntemi, tıbbi aromatik bitkilerden olan çörek otu yetiştiriciliği ve mantar yetiştiriciliği projeleridir. Amacımız çiftçilerimizin daha verimli ve daha çok çeşitli ürünleri yetiştirmesini sağlamaktır."

Belediye Başkanı Hasan Koçer de hayata geçirilen projelerin istihdam alanında yeni örnekler oluşturmasından oldukça mutlu olduklarını bildirdi.

Program, toplu mantar serası gezilmesi ve verilen yemekten sonra sona erdi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan Koçer, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fevzi Tosun, Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, davetliler ve çiftçiler katıldı.

