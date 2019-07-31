Yalıhüyük'de vekaletle kurban bağışı
KONYA (AA) – Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Yalıhüyük Mutlu Yaylası'ndaki besicileri ziyaret etti.
Kaymakam Kılınç ve beraberindeki heyet kurban fiyatları hakkında bilgi alarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yürütülen "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Kampanyası"na destek istedi.
Burada bazı vatandaşların kurban vekaletlerini alarak bağış makbuzlarını kendilerine teslim eden İlçe Müftüsü Önder Özkan; "2018 yılında vekaletle kurban bağışı 25 adet iken bu yıl kurban bayramına bir hafta kala hamd olsun bu sayıyı aşarak sayının daha da artmasını bekliyoruz." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde düzenlenen kampanya ile organizasyona katılanlar adına, bağışlanan kurbanların bir bölümü ülke içinde, bir bölümü de yurt dışında, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllü elemanları tarafından Afrika, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri'nde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Yayla ziyaretinde Belediye Başkanı Hasan Koçer'e, İlçe Müftüsü Önder Özkan ve TDV muvazzaf elemanı Yusuf Çakıcı eşlik etti.
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