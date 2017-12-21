Yangında ölen 3 çocuk toprağa verildi

Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyü Irmak Mahallesi’nde Yılmaz ve Gülşen Şahin çiftinin 4 çocuğundan 3’ü Berkay (5), Berilsu (2) ve Aleyna (1) anneleri evde yokken sobadan çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 3 çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp kurumuna gönderilmişti. Yaklaşık 6 gün süren otopsi işlemlerinin ardından 3 çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne getirildi. Öğle namazı köy mezarlığı yanında yere serilen bir çadır üzerinde kılındı. Öğle namazının ardından cenazeye katılanlar saf tutarken, çocukların kefenlere sarılı cenazeleri yakınlarının kucaklarında getirilerek musallaya konuldu. İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kıldırılan cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında acılı baba Yılmaz Şahin yakınlarının destekleri ile ayakta durabilirken, metanetini korumaya çalıştı. Cenaze namazının kılınmasının ardından 3 çocuğun cenazesi yakınlarının kucaklarında mezarlığa defnedilmek üzere götürülürken anne Gülşen Şahin gözyaşı dökerek çocuklarının arkasından ‘yavrularım’ diye ağıtlar yaktı. Anne Şahin, çocuklarının mezarına toprak atarak son görevlerini yerine getirdi. 3 kardeşin cenazesi yan yana açılan 3 ayrı mezarda toprağa verildi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, görgü tanıklarının ifadesine göre yangında kapının kilitli olmadığını ifade ederek, “Kapının kilitli olduğu yönünde bir ifade olsa da bunun doğruluğunu görgü tanıkları teyit etmiyor. İtfaiye tarafından yapılan incelemede de sobadan kaynaklı bir yangın olduğunu teyidi ediyorlar. Talihsiz bir olay” şeklinde konuştu.

Niksar ilçesinde 30 kilometre uzaklıktaki Büyükyurt köyünde 15 Aralık 2017 tarihinde öğlen saatlerinde Yılmaz ve Gülşen Şahin çiftinin 4 çocuğundan 3’ü Berkay (5), Berilsu (2) ve Aleyna (1) evde anneleri yokken sobadan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Altı ahır olan tek katlı ahşap ev kısa sürede alevlere teslim olurken, köylüler yangından sadece ahırdaki büyükbaş hayvanları kurtarabilmişti. Alevlere dayanamayan evde çökme meydana gelirken, kurtarma ekipleri tarafından çocukların cansız bedenleri enkaz arasında arasında bulunmuştu. Alyena ve Berilsu’nun cansız bedenleri yangından birkaç saat sonra evin mutfak kısmında, Berkay’ın cenazesi ise yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından tuvalette bulunmuştu. Yaşanan acı olayın ardından çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Ankara’ya gönderilirken, anne Gülşen Şahin ve baba Yılmaz Şahin Jandarmada ifadesi alınmıştı. Anne Şahin, yangın sırasında dışarıda olduğunu evin kapısını kilitlemediğini ifadelerine yer verirken, baba Şahin ise yangın çıktığı saatlerde Niksar ilçesinde olduğunu söylemişti. 4 çocuktan en büyüğü olan 10 yaşındaki Buket Şahin’in ise yangın sırasında okulda olduğu öğrenilmişti.

Nurhan İçmez – Sedat Özata

