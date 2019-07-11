Yaralı ebabil kuşuna dükkanında bakıyor
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir fotoğrafçı, yaralı halde bulduğu ebabil kuşuna dükkanında bakıyor.
İlçede fotoğrafçılık yapan Ahmet Alpayar, iş yerine gelirken yolda yaralı halde ebabil kuşu buldu. Alpayar, uçamayan kuşu bir kutu içerisine koyarak veterinere götürdü.
Kanadından yaralanan kuşu tedavisinin ardından tamamen iyileşmesi için iş yerine götüren Alpayar, “Sabah iş yerime gelirken yerde uçamayan bir kuş gördüm. Veterinere götürdüğüm kuşun kanadının zedelendiğini bu nedenle uçamadığını öğrendim. Aldım iş yerime getirdim, yaklaşık 3 gündür iş yerimde şekerli su ve yiyebileceği yemlerle beslemeye çalışıyorum. Kanadı düzeldikten sonra da doğal ortamına bırakacağım." dedi.
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