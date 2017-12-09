Yaralı kedi kurumun maskotu oldu

Geçtiğimiz hafta Çemişgezek ilçesinde devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, ilçe merkezine 25 kilometre uzakta bacağı kırık bir kedi bularak tedavisi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne getirdi. Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç tarafından 10 gündür tedavisi ve bakımı yapılan kedi, kurumun maskotu haline geldi. Kurum çalışanları kediye “Cücü” ismini verdi. Yaklaşık 1 ay daha tedavisi sürmesi beklenen kedinin kurumlarına renk kattığını belirten Veteriner Hekim Aziz Ramazan Güleç, “Biz kedimizi çok sevdik. Çok şirin bir kedi. Hatta kurumumuzun da maskotu oldu. Kurumumuzun tek sevgilisi, tek maskotu bu. Bütün odaları dolaşıyor. Masa masa geziyor. Tam olarak ayağını yere sağlam basması tahmini olarak yaklaşık bir ay kadar sürebilir. Fakat biz kedimizi bırakmayı düşünmüyoruz. Çok alıştık kendisine, biz onsuz, o da bizsiz yapamaz galiba” dedi.

Kedinin tedavi süreci ile ilgili bilgiler veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İlhan Özen, “İlçe Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler devriye faaliyeti yürütürken yaralı bir kediye rastlamışlar. Jandarma ekipleri 29 Kasım tarihinde yaralı kediyi ilçe müdürlüğümüze getirmişlerdi. Veteriner hekimlerimiz tarafından bacağının kırık olduğu tespit edilen kediye ilk müdahalesi yapıldı. O tarihten bu güne kadar kedinin tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Arkadaşlarımız kediye büyük ilgi göstermekteler. Kedi artık kurumumuzun bir parçası, maskotu, bir elemanı gibi. Bütün odaları geziyor. Günlük olarak bakımı ve beslenmesine dikkat edilmektedir. Arkadaşlarımız kediye Cücü ismini takmış. Kedimiz bizimle birlikte adeta mesai yapıyor. Ben öncelikle duyarlılıklarından ötürü İlçe Jandarma Komutanlığımızın ekiplerine ve tedavisini sürdüren personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sezai Akın

