Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir aracın çarpmasıyla yaralanan köpek, kendisini bulan iki öğrencinin çabasıyla Nevşehir Belediyesinde görevli Veterinere ulaştırılarak tedavi edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önceki gece Hacıbektaş ilçesinde plakası belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Kazada yaralanan ve yerde hareketsiz yatan köpeği bulan iki öğrenci Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya telefonla ulaşarak yardım istedi.

Başkan Arı'nın talimat verdiği belediye ekipleri, köpeği Nevşehir'e getirdi.

Belediye veteriner hekiminin kontrol ettiği köpeğin çene, kalça ve ayaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. "Şanslı" adını verilen köpek burada bir süre gözetim altında tutulacak.

Köpek, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilecek.