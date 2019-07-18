Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaralı halde bulunan leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı.
İlçenin Karacaören Mahallesinde kanadından yaralanan leyleği gören vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi.
Belediye görevlileri leyleği bulunduğu yerden alarak tedavi ettirmek üzere Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdü.
Mahalle sakini Nasuf Ağılgat, "Bu yuvada dört yavru vardı. Birisi daha önce düşerek öldü. Bu yavrunun da yerde çırpındığını ve çocukların oynadığını görünce hemen belediye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar duyarsız kalmadılar." dedi.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, "Leyleğin iyileşme sürecinde gerekli bakımlarını yapacağız. Yavru leylek tedavisinin ardından doğayla buluşacak. Amacımız, doğal yaşamı korumaktır." şeklinde konuştu.
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