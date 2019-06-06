Yardımsever dede ve torununun sosyal medya hesabını çaldılar
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de 12 yıl önce başladıkları mavi kapak kampanyasıyla bugüne kadar yaklaşık 250 bedensel engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacını gideren dede Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş'ın yönettiği 77 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabı kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.
Ramazan Bayramı'nda kendilerine gelen mesajla Instagram hesaplarının çalındığını öğrenen Halit Aydoğan ve Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulundu.
Melike Sarıtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki şahsi hesabına "3 bin lira verirseniz hesabınızı geri veririm. Bizim de ekmek kapımız bu. Ev geçindiriyoruz. Ben de hesap şifresi kırma programına para harcıyorum." diye mesaj gelince durumu fark ettiğini belirterek yardımseverlere "dedetorunmavikapak" hesabından gelen mesajları ciddiye almamaları, para talebi söz konusu olursa göndermemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Kendisine takipçilerinden de mesajların geldiğini ifade eden Sarıtaş, "Birilerine 'Satılık sosyal medya hesabı var. Almak ister misiniz?' diye mesaj atmış. Sözde hesabı satıp karşılığında tekerlekli sandalye alacaklarını yazmış. Bizim hayallerimizi ve tüm emeğimizi çalan bu kişinin yakalanmasını istiyoruz. Hesabımızı çalanlar bizden para talep ediyor, yardımseverlerden para talep ediyor. Biz bugüne kadar kimseden para talep etmedik. İtibar edilmesin. Ne zamandır iyilik yapan birilerine böyle kötülük yapılır oldu?" diye konuştu.
– "Bu mübarek günde hesabımızı geri versin"
Dede Halit Aydoğan ise sosyal medya hesabını çalan kişinin bir an önce yaptığı yanlıştan dönmesi çağrısında bulunarak şunları kaydetti:
"Bizim değil, Türkiye'nin hesabını çaldın çünkü Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'nin her ilinden kapak geliyor. Biz kimseden şimdiye dek bir lira istemedik. Bu hesabı çalanlar para istiyormuş. Kimse inanmasın. İnşallah bu mübarek günde vicdana gelir ve hesabımızı geri verir. Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne gerekli şikayetimizi yaptık."
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