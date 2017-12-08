Yargıtay: ‘Nişanlıyken çalışan kadının düğün sonrası çalışmaması kusur sayılamaz’
Konya’nın Ereğli ilçesinde ikamet eden bir çift boşanmaya karar verdi. Hem kadının hem de kocanın boşanma talebini değerlendiren Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, erkeğin kusurlu olduğunu tespit etti. Kocanın ifadesini alıp şahitleri de dinleyen mahkeme, sözlü iken çalışan kadının düğün sonrasında çalışmamasını ve erkeğin en son tayin olduğu yere temmuz ayında geleceğini söylediği halde gelmemesini de kusur saydı. Tarafları eşit kusurlu ilan eden mahkeme, kadının tazminat talebini reddederek çiftin boşanmasına karar verdi. Karar, davacı-karşı davalı kadın tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı.
Mahkemenin tarafları eşit kusurlu kabul ederek boşanmaya karar verildiğine dikkat çekilen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının çalışmamasının kusur sayılamayacağına hükmetti. Kararda, “Kadına yüklenen ‘sözlü iken çalıştığı sonrasında ise çalışmadığı’ ve ‘erkeğin en son tayin olduğu yere Temmuz ayında geleceğini söylediği halde gelmemesi’ eylemlerine ilişkin dosya kapsamında dinlenen tanıkların görgüye dayalı beyanları olmadığından usulüne uygun şekilde ispatlanamayan bu eylemler kadına kusur olarak yüklenemez. Kaldı ki tarafların 2009 ve 2012 doğumlu ortak çocukları dava tarihinde henüz küçük ve anneye muhtaç olup, ‘çalışmama’ eyleminin kadına kusur olarak yüklenmesi hakkaniyete de uygun bulunmamıştır” denildi.
Yargıtay kararının önümüzdeki günlerde mahkemeye ulaşmasıyla çiftin boşanma davasındaki talepleri yeniden değerlendirilecek.
Süleyman Aydın
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