Yarım asırdır aynı yaylaya göçüyorlar
KONYA (AA) – Konya ve Isparta il sınırını belirleyen Dedegöl Dağı'ndaki Melikler Yaylası'nda konargöçer kültürünü devam ettiren Ramazan Altunbaş ve ailesi, büyük ve küçükbaş hayvancılık için yarım asırdır Aksu ilçesinden bölgeye göç ediyor.
Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine bağlı bin 740 rakımlı Melikler Yaylası, eşsiz doğası ve zengin bitki örtüsü ile yılın önemli bir bölümünde hayvancılıkla uğraşan ailelere ev sahipliği yapıyor.
Nisan ayından itibaren, Aksu ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden, daha serin olan yaylaya göç etmeye başlayan bazı köylüler, kasım ayına kadar bölgede kalıyor.
Sit alanı olduğu için yapılaşmanın bulunmadığı alanlarda yaklaşık 8 ay çadırlarda kalan aileler, hayvanlarını otlatıp, süt, peynir ve tereyağı yapıyor.
Ailesiyle yaylaya göçen 65 yaşındaki Ramazan Altunbaş, hayvanları otlatırken, eşi Ayşe Altunbaş ise koyunları sağıyor, peynir yapıyor, yayladaki ekmek ihtiyacı için yanlarında getirdikleri unla yufka hazırlıyor.
Ramazan Altunbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1969 yılından beri hayvanları için bölgeye göç ettiklerini söyledi.
Yaz aylarında yaylanın serin havasında hayvancılık yaptıklarını belirten Altunbaş, "Isparta'nın Yaka Mahallesindeniz. İki kardeş, her nisan ayında buraya geliyor, kasım ayına kadar yaylada kalıyoruz. Burada yaşam zor, yabani hayvan tehlikesi var. Ayı var, kurt var ama çoban köpeklerimiz sayesinde hem biz hem de hayvanlarımız herhangi bir zarar görmüyoruz." diye konuştu.
Mustafa Altunbaş da ilçede çalıştığını, fırsat buldukça hem tatil hem de babası ve amcasına yardım için 3-4 günlüğüne yaylaya gelerek hayvan otlattığını anlattı.
– Kamp yapmak isteyenlerin de gözdesi
Melikler Yaylası, Isparta çevresinde kamp yapmak isteyenler için muhteşem güzelliği ve bakir doğasıyla ilk tercih edilen yerler arasında yer alıyor. Dedegöl Dağı eteğinde yer alan yayla, kampçılığın yanı sıra yürüyüş ve dağ tırmanışı için de tercih ediliyor.
Yenişarbademli ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylaya, özel araçla Yenişarbademli-Aksu kara yolu üzerinden önce "Vali Çeşmesi" mevkisine, oradan da güney yönüne 2 kilometre toprak yol izlenerek ulaşılabiliyor.
-
Yarım asırdır aynı yaylaya göçüyorlar
-
Kangal köpeğine göz ameliyatı
-
“En güzel kirmanı eğirmek” için ter döktüler
-
“Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun” projesi
-
Niğde'de iş yerinde başlayıp apartmana yayılan yangın söndürüldü
-
Kayserispor'a “destek” toplantısı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]