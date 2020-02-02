Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti
KAYSERİ (AA) – Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, yarıyıl tatili dolayısıyla kayakseverler tarafından büyük ilgi görüyor.
Yarıyıl tatilinin son gününü Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar kapıdaki pistlere akın etti.
Bazı ziyaretçiler kızakla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde binlerce ziyaretçi güneşli havanın da tadını çıkardı.
Konya'dan gelen Hasan Salih Türk, Erciyes'e ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.
Erciyes'i herkese tavsiye ettiğini belirten Türk, bundan sonra da gelmeyi düşündüğünü kaydetti.
Gebze'den gelen Armağan Urhan da yarıyılın tatilinin son gününde arkadaşlarıyla Erciyes'i tercih ettiklerini vurguladı.
Erciyes'e ilk defa geldiğini belirten Urhan, "Güzel, hoşuma gitti, bundan sonra da gelirim. Fiyatlar çok iyi. Özellikle Uludağ'a göre çok uygun." dedi.
Murathan Dursunoğlu da İstanbul'dan geldiğini vurgulayarak, "Erciyes çok güzel, Kayseri çok güzel, insanları çok sevecen. Erciyes tesis anlamında da harika. Pistler mükemmel. Her şey yolunda. Geldiğimize çok mutlu olduk. Fiyatlar çok uygun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bu yüzden çok teşekkür ederiyorum." diye konuştu.
İstanbul'dan gelen Yaprak Çam da Erciyes'i çok beğendiğini ve yolların sürekli açık tutulmasının büyük şans olduğunu belirtti.
-
Hat sanatıyla geçen yarım asır
-
“Müzik şehri” Kırşehir'in kadın halk ozanı: Ayşe Tekin
-
Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti
-
Sivas'ta para nakil aracı devrildi: 2 yaralı
-
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki çocuk yaralandı
-
Volksder üyelerinden depremzedelere yardım
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.