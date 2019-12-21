Yasa dışı getirilen piton yılanı ve parmak maymuna koruma
ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da gerçekleştirdikleri denetimler sırasında yasa dışı bulundurulduğunu ve satışının yapılmak istendiğini belirledikleri piton yılanı ile parmak maymunu koruma altına alırken, hayvan tacirlerine para cezası kesti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, doğasından kopartılan ve kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak ve sömürüyü azaltmak amacıyla mücadele yürütüyor. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altında bulunan yaban hayvanlarının yırtıcı ve saldırgan türlerinin beslenmesine izin verilmiyor.
Bu kapsamda DKMP ekiplerince İstanbul'da denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkeye yasa dışı getirildiği belirlenen bir piton yılanı ile bir parmak maymun koruma altına alınarak, sağlık kontrolünden geçirildi.
Bu hayvanların ticaretini yapmak isteyen kişilere, piton yılanı için 6 bin 500 lira, parmak maymun için 13 bin lira olmak üzere toplam 19 bin 500 lira para cezası verildi.
– Nesillerinin tehlikeye düşmesi önlenmeye çalışılıyor
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin (CITES) Sözleşme ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği yasa dışı bulundurulan ve ticareti yapılmak istenen hayvanların koruma altına alınması gerekiyor. Böylece, yabani hayvan ve bitki türlerinin, uluslararası ticaret nedeniyle nesillerinin tehlikeye düşmesi önlenmeye çalışılıyor.
Bazı hayvan ve bitki türlerinin sömürülme seviyeleri yüksek olduğu için bunların ticareti, habitat kaybı gibi diğer faktörlerle birlikte nüfuslarını büyük oranda etkileyip, bazı türlerin yok olmasına neden olabiliyor.
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