Yasir Subaşı, Kayserispor'da
KAYSERİSPOR (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'dan opsiyonunu kullanarak geri aldığı Yasir Subaşı'nı kadrosuna kattı.
Kulüp tesislerinde başkan Erol Bedir'in de katılımıyla düzenlenen törende 23 yaşındaki defans oyuncusu Yasir Subaşı, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Törende açıklamada bulunan başkan Bedir, Yasir ile yaklaşık bir yıldır ilgilendiklerini, genç futbolcunun Ümraniyespor'da çok güzel işler yaptığını söyledi.
Yasir Subaşı'nın Kayserispor'da göstereceği performansla çok iyi yerlere geleceğine inandıklarını ifade eden Bedir, "Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonunu kullanması ve bize vermesiyle birlikte, bugün kendisiyle anlaştık. İmzalar atıldı. Yasir'in Kayserispor'da çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Buradan çok iyi yerlere, milli takıma gideceğine inanıyorum. Bu transferin de kulübümüz, Türk futbolu ve Yasir için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.
Yasir Subaşı da Kayserispor ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kayserispor'a katkı vermek için geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergileyeceğimi düşünüyorum. Hem kendi gelişimim açısından hem de Kayserispor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.
-
Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'a imzayı attı
-
Yasir Subaşı, Kayserispor'da
-
Darbe girişimini dünyaya duyuran AA çalışanlarına ödül
-
“Türk sigorta sektörüne renk ve canlılık getirdik”
-
Sivas'ta heyelan
-
Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]