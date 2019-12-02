Yaşlı Hakları Konferansı ve İstişare Komisyonu Toplantısı
ANKARA (AA) – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Yaşlı Hakları Konferansı ve İstişare Komisyonu Toplantısı düzenlendi.
TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaşlılığın biyolojik süreç içerisinde herkesin uğrayacağı bir durak ve kaçınılmaz bir dönem olduğunu söyledi.
İnsan hakları serüveni açısından çocuk, kadın ve engelliler için sağlanan imkanlar ve ortaya konan gayretlerin yaşlı hakları açısından aynı düzeyde gerçekleşmediğini aktaran Arslan, Türk kültüründe yaşlıların bereket kaynağı olduğunu toplumsal ve kültürel unsurları geçmişten geleceğe taşıdığını belirtti.
Bununla birlikte son dönemlerde yaşlılara yönelik algıların değişime uğradığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:
"Özellikle yaşlıların çağa ayak uyduramadıkları, inatçı, değişmez ve aileye yük oldukları şeklindeki mesnetsiz ön yargılar ve kalıp yargıların ortaya çıktığı görülmektedir. Ailelerin çekirdek aileye dönüşmesi ve hayatın kentleşmesi neticesinde yaşlıların eski önemini kaybetmeye başladığı yönündeki varsayım, yaşlılara yönelik sosyal sorumluluğun artık aileden ve toplumdan çok devlete ait olduğu kabulünün yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ancak, kök değerlerimizi bir an için anımsadığımızda bu konunun, salt devletin sorumluluk üstlendiği bir konu olmadığı ortaya çıkacaktır."
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise çağdaş yaşamla öz değerlerin kaybedildiğine dikkati çekti.
Yaşlı hakları ihlallerinin ve yaşlıların sorunlarının konuşulup tartışıldığı konferansta akademisyenler birçok konuda sunum yaptı.
Toplantıya CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç ve akademisyenler katıldı.
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