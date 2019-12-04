Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı
ANKARA (AA) – Afyonkarahisar ve Antalya'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereler gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığında, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yürütülen müzakerelere Afyonkarahisar için tek, Antalya'daki farklı yerler için 3, 2 ve 1 firma katıldı.
Alpaslan, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, Turizmi Teşvik Yasası ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Yönetmeliği gereği kamu arazilerinin turizm yatırımcılarına 49 yıllığına tahsis edildiğini söyledi.
Kamu taşınmazına turistik tesis inşa etmek için başvuran yatırımcılardan altyapıya katılım katkı bedeli aldıklarını belirten Alpaslan, 2004'ten beri bu işlemin müzakere yöntemiyle yapıldığını bildirdi.
Toplanan katkı bedellerinin arıtma ve çöp toplama tesisleri yapılması ile bölgenin altyapı sorunlarının giderilmesi için kullanıldığını vurgulayan Alpaslan, "Bu kaynakları turizmin geliştirilmesine yönelik değerlendirmekteyiz." dedi.
Alpaslan, müzakerenin ülkeye, yatırımcılara ve Türk turizmine hayırlı olmasını temenni etti.
Müzakereye Afyonkarahisar'da termal tesis yapımı için katılan tek firma 600 bin lira, Antalya Kemer Tekirova'da otel yapımı için katılan tek firma ise 41 milyon lira müzakere bedeli ödedi.
Antalya Kemer Çamyuva için katılan 3 firmadan 2 milyon 500 bin lira ödeyen firma, Antalya Kemer Göynük için katılan 2 firmadan 86 milyon lira ödeyen firma müzakereyi kazandı.
Söz konusu arazileri Hazineden 49 yıllığına kiralayan firmalar, müzakere bedellerini de Kültür ve Turizm Bakanlığına bölgedeki altyapı yatırımlarına katkı için ödeyecek.
-
GRAFİKLİ – BÜTÇE MARATONUNDA ÖNE ÇIKANLAR: Tetkikleri yapay zeka destekli robotlar raporlayacak
-
Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi
-
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
-
Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı
-
Sigarada düz ve standart paket uygulaması yarın başlıyor
-
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.