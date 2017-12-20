Yaya geçişini engelleyen araçlara ceza

Şehrin çeşitli yerlerinde denetim gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park ederek yaya geçişlerini engelleyen araçlara Kabahatler Kanunun 38. maddesi 1. fıkrası gereğince para cezası kesti.

Tekirdağ’ın birçok yerinde yaşanan hatalı park sorunu ile ilgili çalışmalarına devam eden ekipler İsmet İnönü Spor Salonu çevresinde kaldırıma park eden araçları tek tek tespit ederken, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından idari para cezası verilir, kanunu gereğince ceza işlemi uyguladı.

Öte yandan ekipler denetimlerin şehrin genelinde devam edeceğini, yaya geçişlerini engelleyen araçlara cezai işlemlerin süreceğini belirttiler.