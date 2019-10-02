ANKARA (AA) – Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Ankara'nın bazı ilçelerinde, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haymana Yolu üzerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yaptı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'ın da katıldığı uygulamada, yayalara öncelikli yol hakkı tanınması yönünde sürücüler bilgilendirildi.

Yanına aldığı çocuklarla yaya geçidinden geçen Bilgihan, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

– Kahramankazan

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen uygulamaya Kaymakam Engin Aksakal, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve öğrenciler katıldı.

Yaya geçidi trafik uygulaması Hamdiye Ünlü İlkokulu, Gazi İlkokulu ve ilçe merkezindeki bazı yaya geçitlerinde yapıldı.

Ellerinde "yaya geçidi kullan, yaya öncelikli trafik, öncelik yayanın, hayata yol ver" yazılı dövizler taşıyan öğrencilere yaya geçidi kuralları uygulamalı olarak gösterildi.



İlçe protokolü çocukların ellerinden tutarak birlikte yaya geçidinden karşıya geçti. Uygulamada trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı, çikolata ikram edildi.



– Akyurt

Akyurt'ta Kaymakam Osman Altın, emniyet, jandarma personelleri ve öğrencilerin katılımı ile Akyurt İlköğretim Okulu ve Yıldırımbeyazıt İlköğretim Okulu önlerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrencilere, yayalara ve araç sürücülerine "Öncelik hayatın, Öncelik Yayanın" konulu bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, Akyurt İlköğretim Okulu ve Yıldırımbeyazıt İlköğretim okulu müdürleri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Osman Altın öğrenciler ile okul önlerinde bulunan yollardaki yaya geçitlerinde trafik düzenlemesi yaparak öğrencilerin, yayaların ve araç sürücülerin uyması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

– Çubuk

Çubuk'taki etkinliğe Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Müdürü Baki Üstüner, daire amirleri, trafik ekipleri ve öğrenciler katıldı.

Uygulamada Keleş ve Demirbaş, öğrencilerle yaya geçidinden geçti.

Yayalara öncelikli yol hakkı konusunda sürücüleri bilgilendiren Keleş, faydalı bir farkındalık çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Trafik memurlarımız ve çocuklarımızla karşıya geçerek sürücülerimizin buna ne kadar riayet ettiğini görmek istedik. Çocuklarımızı, velilerimizi bu konuda bilinçlendirdik." diye konuştu.



– Beypazarı

Beypazarı ilçesinde, kolluk güçleri 2'şer saat "yaya güvenliği" nöbeti tuttu.

Beypazarı Kemal Milaslı İlkokulu önünde yapılan etkinliğe, Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve kolluk kuvvetleri katıldı.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, "Trafikte yayanın önceliği vardır ve yaya öncelikli trafik kavramını mutlaka toplum içerisinde yerleştirmemiz, kuralların uygulanmasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler hep birlikte yaya geçidinden karşıya geçti.