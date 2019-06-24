Yaz tatilinde 2 bin 300 öğretmene mesleki eğitim
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde 2 bin 300 öğretmen için "beceri temelli eğitim" kursu başlatıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 5 günlük kurs kapsamında 55 akademisyen, 14 kurs merkezinde 2 bin 300 öğretmene mesleki gelişim eğitimi verecek.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kurs açılış programında, çocukların eğitimine ara verildiği bir dönemde öğretmenlere ve okulların idarecilerine yönelik başlatılan bu çalışmanın kentteki eğitim kalitesini daha da artıracağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Akın, şöyle konuştu:
"Öğrenciler açısından ders sayılarının azalması, ders sürelerinin kısaltılması, teneffüs saatlerinin uzatılması planlanıyor. Bunun altında yatan temel mantık, öğrencilere kendilerini ifade edebilecekleri, bilgi ve becerilerini ortaya koyabilecekleri zamanlar bırakmak, onları hayata hazırlamaktır. Bu yeni çağda, öğrenciler gençler teknolojiyle büyüyor, teknolojiye çok kolay ulaşabiliyor. Dolayısıyla da bizden daha önde gidiyorlar. Bu çerçevede eğitimin önemini, bilginin gücünü, mesleki eğitimin kapsayıcılığını ifade etmek amacıyla iş birliği yapıldı. Umuyoruz ki bu eğitim, önemli bir farkındalık kazandırır, öğretmenlerimiz bu iş birliğiyle 5 günlük eğitimle gereken gelişimi gösterir."
KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt da üniversitelerin doğru eğitim verme konusunda sorumluluk üstlenerek yol gösterici olması gerektiğini belirtti.
Özgün olmak için beceri temelli eğitimin gerektiğine işaret eden Kurt, "55 akademisyenimiz farklı okullardaki yaklaşık 2 bin 300 öğretmenimize, 25 farklı branş alanında paylaşımlarda bulunacaklardır. 70 okul müdürümüze ise Eğitim Fakültesi Dekanımız ve akademisyenlerimiz, liderlik ve kaos yönetimi, kurumsal aidiyet ve yabancı uyruklu öğrencilerin entegrasyonuna yönelik eğitimler verecekler. Öğretmenlere, bu şekilde geniş katılımlı ve nitelikli verilen eğitimin Türkiye'de ilk olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eğitim programlarında üniversitelerle iş birliğinin önemine işaret etti.
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