Yaz tatillerini okulda çalışarak geçiriyorlar
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, yazın okullarında çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, yazın okullarında çalışarak para kazanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapan öğrenciler, hem mesleki açıdan kendilerini geliştiriyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Okul müdürü Nuri Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını söyledi.
Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla mesleki becerilerini de geliştirdiklerini kaydeden Caner, "Elektrik ve elektronik bölümünden 26 öğrenci imalat çalışmalarını sürdürüyor. Tüm çalışmalarımızı okulumuz atölyelerinde yapıyoruz. Laboratuvarlarda deneylerde kullanılmak üzere 5 bin güç trafosu imal edeceğiz. Anaokullara 3 bin eğitim seti imal edeceğiz. Ayrıca görme engelliler için özel daktilo yapacağız. Yine okulumuz atölyelerinde Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan masa, sıra, sandalyeleri de imal ediyoruz." diye konuştu.
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