YAZARLAR KONYA’DAN ÇOK ETKİLENDİ

Sabah Gazetesi Yazarlar Kulübü'nün Konya'da gerçekleştirdiği programa katılan gazeteci yazarlar, Konya'daki tarihi dokudan ve Bilim Merkezi, Ecdat Bahçesi – Kalehan, stadyum gibi eserlerden çok etkilendiklerini ifade ettiler. Yazarların ortak görüşü Konya'nın yaşamak istedikleri bir şehir olduğu yönündeydi.Yazarlar Konya'dan Çok Etkilendi Sabah Gazetesi Yazarlar Kulübü'nün Konya'da gerçekleştirdiği programa katılan gazeteci ve yazarlar, şehir gezisiyle Konya'ya yapılan yatırımlar ile tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıdı.Konya'da Vali Yakup Canbolat, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş dünyası ile bir araya gelen gazeteci ve yazarlar, Mevlana Müzesi, Bedesten, Şems-i Tebrizi Türbesi, Sille, Akyokuş Tepesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bilim Merkezi, Stadyum, Ecdat Bahçesi – Kalehan, Japon Parkı'nı gezdiler. ŞEHİRLER ROL MODEL ARIYORLARSA KONYA'YI MODEL ALSINLAR Spor Yazarı Levent Tüzemen, Türkiye'nin son 15 senedir AK Parti iktidarında kentsel anlamda çok büyük değişim yaşadığını, bu değişimin en büyük izlerinin Konya'da görüldüğünü dile getirdi. Konya'da şehircilik planlaması açısından çok olumlu bir değişim olduğunu kaydeden Tüzemen, "Konya Anadolu kentleri içerisinde turizm açısından da görülmesi gereken en önemli şehirlerden bir tanesi. Bunda da Büyükşehir Belediyesinin çok ciddi katkısı var. İnsanların buraya gelmesini cezbedecek değişimler ve güzellikler yapmış" dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehirde mükemmel bir değişime imza attığına vurgu yapan Tüzemen, Türkiye'deki şehirlerin bir rol model arıyorlarsa Konya'yı kendilerine rol model almaları gerektiğini belirtti. BÜYÜKŞEHİR ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİĞİN GEREKLERİNİ UYGULAMIŞ Konya'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Sabah Gazetesi Yazarı Emre Aköz, "Hemen her alanda muazzam bir ilerleme kaydedilmiş. Belediyenin hizmetleri bazı yerlerde göz yaşartıcı şekilde çok güzel. Yeni yapılan yerler bittikten sonra tekrar gelip görmek istiyorum. Konya'da yaşayacaksın derlerse Ecdat Bahçesi'ne bakan bir dairede yaşamak isterim. Genel olarak kentte bir düzen söz konusu. Bir yerden bir yere gitmesi çok kolay. Büyükşehir Belediyesi de çağdaş belediyeciliğin gereklerini uygulamış" ifadelerini kullandı. KONYA YAŞANACAK BİR ŞEHİR Kültür ve Sanat Yazarı Funda Karayel, "Konya derin tarihiyle beni oldukça etkileyen bir şehirdi. Bu yenilikleriyle daha da çok etkiledi. Ecdat Bahçesi'ni gezdik. Orası çok büyüleyici bir mimariye sahip. Stadyum ve Bilim Merkezi çok güzel. Buralar Konya için çok önemli yerler. Gezerken çok keyif aldım. Konya yaşanacak çok eğlenceli bir şehir" şeklinde konuştu. KONYA'NIN İNANILMAZ BİR YEMEK KÜLTÜRÜ VAR Sabah Gazetesi Yazarı İdil Çimrin ise, Konya'nın inanılmaz bir yemek kültürü olduğuna vurgu yaptı. Konya mutfağının mutlaka denenmesi gereken mutfaklardan birisi olduğunu söyleyen Çimrin, "Hem lezzetlerde bir tarih kokusu var hem de Anadolu'nun kendine has havasını sezinleyebiliyorsunuz. Diğer yandan gezdiğimiz yerler açısından Büyükşehir Belediyesini çok başarılı buldum. Bilim Merkezi de beni hayrete düşürdü" dedi. BİSİKLET YOLLARINDAN ETKİLENDİM Ekonomi Yazarı Şelale Kadak da Konya'nın her zaman çok etkileyici bir şehir olduğunu ve manevi turizmin başkenti olduğunu dile getirerek, "Bilim Merkezi gibi çok kazanımları var. Daha çok yerli ve yabancı turist çekmeli. Yabancı turist sayısında rakamlar yukarı doğru gidiyor. 9 tane sanayi bölgesi olduğunu öğrendim. Konya gerçek bir sanayi kenti olmuş aynı zamanda. En çok da 450 kilometreyi bulan bisiklet yollarından etkilendim" sözlerine yer verdi.