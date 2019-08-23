Yazlıkçının çiçekleri ziyaretçi akınına uğruyor
KONYA (AA) – Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ne yazlıkçı olarak gelen Hacı Ali Arı, köy evinin bahçesine diktiği çiçekleri ziyaretçi akınına uğruyor.
Dereköy Mahallesi'nde mevsimlik olarak ikamet etmekte olan Hacı Ali Arı, her bahar köyüne geldikten sonra yetiştirdiği sezonluk çiçekler mahalleyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.
Mahalle sakinlerinin "çiçek sokağı" olarak adlandırdığı bölge, mahalleye uğrayan kişilerin sosyal medyada ki paylaşımlarının artmasıyla ilgi çekmekte.
Hacı Ali Arı AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben Ankara'da ikamet ediyorum, yaz aylarında geldiğimde aralık ayına kadar köyde kalıyorum. Köyde kaldığım süre zarfında çiçeklere merakımdan dolayı evimin önünü çiçeklerle donatıyorum. Çiçeklerimi bütün görenlerde teşekkür ediyor. İnstagram ve facebook'ta görüp gelenler böyle bir yerin Dereköy’de olmasından dolayı teşekkür ediyorlar. Evimin önünde yapmış olduğum bu çiçek bahçesinde dinleniyorum ve huzur buluyorum.
Bir insan isterse evinin önünü cennet gibi yapar istersen çöplük gibi cehennem gibi yapar. Ben çiçeklerime çocuğum gibi bakıyorum. Ben çiçeklerime kuzucuklarım diyorum, hanımım diyor ne kuzucukları. Millet diyor ne kuzucuğu çocuklarına mı diyorsun yok diyorum bunlar da benim ikinci çocuklarım diyorum. Köyüme gelip kuzucuklarımla 8 ay geçirip bu şekilde huzur buluyorum." dedi.
Sosyal medyada gördüğü fotoğraf sonrasında evi ziyaret eden Kasım Selvi, "Bu abimizin evini sosyal medyada gördüm ve fotoğraf çekilmek için ziyaret ettim." diye konuştu.
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